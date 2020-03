Nia Ramadhani Ikut Pamer Foto 'Until Tomorrow', Netizen: Mukanya Gini-gini Aja

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nia Ramadhani turut meramaikan tantangan 'until tomorrow'. Ia mengunggah empat foto lamanya di Instagram untuk mengikuti tantangan tersebut.

Istri Ardi Bakrie itu mengunggah foto dirinya mulai dari anak-anak hingga remaja.

"Until tomorrow. How old? 17 - 15 - 5 - 2," tulis Nia Ramadhani sebagai keterangan, Senin (30/3).

Foto pertama memperlihatkan potret ibu tiga anak itu saat berusia 17 tahun. Ketika itu ia masuk ke dalam sebuah majalah.

Potret until tomorrow yang diunggahnya yakni saat berumur 15 tahun. Dia berpose lucu dengan memanyunkan bibir.

Nia Ramadhani kemudian mengunggah dua foto masa kecil. Foto ketiga saat berumur 5 tahun, dan foto terakhir saat digendong di usia 2 tahun.

Foto-foto until tomorrow dari pemain sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu spontan menuai reaksi dari netizen.

Banyak followers yang berkomentar bahwa Nia Ramadhani sudah cantik dari kecil hingga memujinya awet muda.