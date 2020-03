Nia Ramadhani Pamer Paha, Netizen Singgung Titel Hajah

jpnn.com, JAKARTA - Artis Nia Ramadhani mendapat kritik dari netizen di media sosial. Semua bermula dari foto terbaru yang diunggah pemain sinetron sekaligus model tersebut.

Istri Ardi Bakrie itu mengunggah foto berpose di atas sofa. Mengenakan gaun emas, bagian pahanya dibiarkan terbuka.

"If you love yourself, you glow from the inside," tulis Nia Ramadhani sebagai keterangan foto di akun Instagram miliknya, Selasa (24/3).

Foto yang diunggah ibu tiga anak itu rupanya menuai pro kontra dari netizen. Sejumlah netizen mengomentari dengan nada nyinyir.

Mereka menganggap pose Nia Ramadhani yang memamerkan paha kurang bersimpati di tengah merebaknya kasus virus corona atau covid-19 di Indonesia.

"Sesuaikan dong postingan dengan situasi sekarang Mba Nia cantik," ujar @nurulbq_ain.

Meski demikian, ada juga netizen yang membela Nia Ramadhani. Mereka menganggap pose tersebut masih dalam batas kewajaran.

"Cantik sekali bu hajah," komentar @nurma_yolanda_assidiq.