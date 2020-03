Pamer Paha Mulus Sambil Tertawa, Nia Ramadhani Langsung Dikritik

jpnn.com, JAKARTA - Artis Nia Ramadhani menuai kritikan dari warganet setelah mengunggah foto seksi di akun Instagram miliknya.

Dalam dua foto hasil jepretan Rio Motret itu, ia terlihat cantik dalam balutan gaun emas.

Di foto pertama, Nia Ramadhani berpose duduk di atas kursi. Ia terlihat cantik dan anggun.

Baca Juga: Seperti ini Cara Ardie Bakrie Ungkapkan Rasa Sayang Kepada Nia Ramadhani di Hari Valentine

Sedangkan pada foto kedua, istri Ardi Bakrie ini berpose tengah tiduran sambil memperlihatkan pahanya di atas kursi.

"If you Love yourself, you glow from the inside!," tulis Nia Ramadhani sebagai keterangan foto, Selasa (24/3).

Tak lama diunggah, foto tersebut langsung dibanjiri kritikan dari warganet. Mereka menilai apa yang dilakukan ibu tiga anak itu tidak pantas.