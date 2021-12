Nia Ramadhani Menangis, Lalu Ungkap Kalimat Ini

jpnn.com, JAKARTA - Nia Ramadhani menangis saat menceritakan tanggapan anaknya yang mengetahui dirinya memakai sabu-sabu.

Hal itu dikatakan Nia Ramadhani di hadapan majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

Istri Ardi Bakrie itu mengaku bahwa putri sulungnya, Mikhayla Zalindra Bakrie sudah mengerti dan mengetahui tentang kasus yang menimpanya bersama sang suami, Ardi Bakrie.

"Dia tahu masalah ini," kata Nia sambil menangis.

Setelah menceritakan masalah tersebut, Nia lantas meminta maaf kepada anaknya tersebut.

"It's ok mama, yang penting mama sudah tahu (itu salah) dan I'm proud of you," kata Nia menirukan jawaban anaknya itu.

Nia Ramadhani mengaku telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak April 2021 lantaran memiliki masalah pribadi.

Dia mengatakan barang terlarang itu dikonsumsi bermula ketika dirinya merasa terpuruk setelah sang ayah meninggal dunia pada 2014.