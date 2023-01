NIKI Unggul dari Harry Styles Hingga BLACKPINK

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Niki Zefanya alias NIKI kembali mengukir prestasi berkat lagunya yang berjudul Every Summertime.

Lagu tersebut berhasil menjadi lagu terpopuler sepanjang tahun 2022 pilihan MTV Asia.

Adapun MTV Asia baru saja merilis 10 Lagu Terpopuler 2022 dalam MTV Chart Attack.

Dari daftar tersebut, lagu Every Summertime dari NIKI berada di posisi pertama.

Penyanyi asal Indonesia itu mampu unggul dari karya Harry Styles, Charlie Puth, Joji, Sam Smith, Blackpink, dan lainnya.

Atas penghargaan tersebut, NIKI pun mengucapkan terima kasih.

"Thank you so much," tulis NIKI di Instagram Story, Senin (2/1).