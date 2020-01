Nikita Mirzani Dijemput Paksa, Barbie Kumalasari dan Istri Sajad Ukra Bersyukur?

jpnn.com, JAKARTA - Kabar Nikita Mirzani yang akhirnya dijemput paksa oleh polisi membuat kubu seterunya bahagia. Kebahagiaan itu mereka luapkannya lewat sindiran di Insta Story.

Salah satunya seperti yang dituliskan Barbie Kumalasari yang mengibaratkan penangkapan Nikita lewat pepatah.

“Sehebat-hebatnya tupai meloncat akhirnya jatuh juga,” tulisnya, Jumat (31/1).

Yang jadi perhatian, istri Galih Ginanjar ini menyertakan emoticon wajah senyum, dan tanda love juga menyertakan ke akun Instagram @medinamoesa.

Akun Medina, beberapa kali sering disindir Nikita di Instagram beberapa waktu lalu yang tak lain adalah istri siri Sajad Ukra, mantan suaminya.

Medina sendiri langsung merespon unggahan Barbie dengan mengucapkan syukur atas penangkapan Nikita.

“Alhamdulillah for everything Allah has blessed us with,” balas Medina.

Bahkan, sebelum membalas postingan Kumalasari, Medina ternyata sudah menyindir duluan lewat gambar borgol di gedung Trans TV, tempat Nikita dijemput polisi.(Pojoksatu/jpnn)