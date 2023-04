Nikita Mirzani: Goodbye Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani mengaku bakal meninggalkan Jakarta untuk sementara waktu.

Dia kemungkinan bakal berlibur ke luar negeri untuk sementara waktu.

Hal tersebut disampaikan oleh Nikita Mirzani melalui akun miliknya di Instagram Story.

"Goodbye Jakarta, I'll see you soon," ungkap Nikita Mirzani, Kamis (27/4).

Perempuan berusia 37 tahun itu masih merahasiakan destinasi tujuannya.

Nikita Mirzani pun meminta netizen untuk menebak lokasi yang bakal dituju.

"Mau terbang ke mana ya kira-kira," tambahnya.

Unggahan Nikita Mirzani spontan menuai komentar dari netizen dan penggemar.