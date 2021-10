Nikita Mirzani Kepincut Personel BTS, Luna Maya Bilang Bgeini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya turut mengomentari unggahan foto Nikita Mirzani dan salah satu personel grup Idol K-Pop, Kim Taehyung alias V BTS.

Luna memang sudah lama menjadi bagian dari ARMY, sebutan untuk penggemar BTS. Dia diketahui mengidolakan RM BTS.

"Ha ha ha ha ha welcome to halu-halu club @nikitamirzanimawardi_172," komentar Luna Maya dikutip pada Senin (11/10).

Sebelumnya, Nikita Mirzani mengunggah potret kolase dia bersanding dengan V BTS melalui akunnya di Instagram.

Ibu tiga anak itu sampai menyebut dirinya dan V akan menjadi pasangan suami dan istri di masa yang akan datang.

"Soon to be husband and wife," tulis Nikita Mirzani sebagai keterangan foto.

Perempuan 35 tahun itu lantas menyampaikan alasan jatuh cinta pada V BTS. Nikita Mirzani menilai bintang berusia 25 tahun itu layak diidolakan.

"Kalau mau mengidolakan tuh yang ini. Ini lebih cakep dan enggak suka bohong dan munafik," lanjut Nikita Mirzani. (jlo/jpnn)



