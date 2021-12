Nikita Mirzani: Sama-sama Memanfaatkan!

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani mengatakan bahwa dirinya tidak memihak kepada keluarga Vanessa Angel atau Bibi Ardiansyah yang tengah berkonflik.

Menurut Nikita Mirzani, kedua keluarga itu sama-sama memanfaatkan momen kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah.

"Dua-duanya sama, sama-sama memanfaatkan waktu dan situasi, kalau tanya gue, enggak tahu kalau yang lain," kata Nikita Mirzani di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (13/12).

Perempuan 35 tahun itu berpendapat agar anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky dirawat oleh orang tua bukan adik-adik.

Alasannya, menurut Nikita Mirzani, adik-adik Bibi Ardiansyah masih belia sehingga emosinya belum stabil.

"Jangan sama adiknya, jangan sama siapa pun, karena kita tahu namanya ABG emosinya masih labil, up and down, tiap hari bisa keluar entah ke mana," jelasnya.

Nikita Mirzani juga menyarankan agar Gala Sky tidak dirawat oleh pengasuh.

"Kalau anak dibesarkan hanya karena tangan suster, itu akan jadi bahaya banget, karena gue seorang ibu, gue tahu banget bagaimana cara mengurus anak," tambah Nikita Mirzani. (mcr7/jpnn)