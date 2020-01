Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah di pasar spot Jakarta, Jumat (17/1), ditutup melemah 2 poin atau 0,02 persen di level Rp 13.645 per dolar AS.

Itu melemah tipis berbanding posisi hari sebelumnya di level Rp 13.643 per dolar AS.

Menurut analis Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto, meski mengakhiri pekan sedikit melemah, pekan ini pergerakan rupiah didukung sentimen positif dari eksternal maupun internal.

"Pekan ini rupiah cenderung positif. Baik global maupun domestik positif," ujar Rully, di Jakarta.

Penandatanganan kesepakatan fase satu antara AS dan Tiongkok, pada 15 Januari 2020, mendukung penguatan aset berisiko, termasuk rupiah.

Kesepakatan tersebut memperbaiki hubungan dagang AS-Tiongkok, tentunya bisa membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi global.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi China di tahun lalu yang tumbuh 6,1 persen atau sesuai dengan ekspektasi pasar, juga menjadi sentimen positif bagi nilai tukar.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat Rp13.634 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp 13.634 per dolar AS hingga Rp 13.661 per dolar AS.