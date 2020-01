Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah 32 Poin

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah di pasar spot Jakarta, Senin (27/1) sore, ditutup melemah 32 poin atau 0,24 persen di level Rp 13.615 per dolar AS.

Pelemahan tersebut, menurut Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, terkoreksi seiring pelemahan mayoritas mata uang regional Asia.

"Ada kekhawatiran bahwa pengeluaran pariwisata dan konsumen bisa mendapat pukulan jika Virus Corona menyebar lebih jauh, yang akan mencegah investor mengambil risiko yang berlebihan," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin.

Otoritas kesehatan di seluruh dunia saat ini tengah berlomba untuk mencegah wabah Virus Corona, yang telah menginfeksi lebih dari 2.000 orang di China dan menewaskan 76 orang.

Dengan memanasnya kembali kondisi global akibat Virus Corona, lanjut Ibrahim, pemerintah terus melakukan strategi bauran guna untuk menenangkan kondisi pasar dan meyakinkan bahwa perekonomian dalam negeri cukup stabil

Sentimen lainnya, lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Rating dalam rilis minggu kemarin masih mempertahankan peringkat utang Indonesia di level “BBB” dengan outlook stabil.

Faktor yang mendukung antara lain adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang baik dan beban utang pemerintah yang relatif rendah.

Rupiah pada pagi hari dibuka stagnan di level Rp 13.583 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp 13.583 per dolar AS hingga Rp 13.621 per dolar AS.