Nintendo Switch Nebeng Popularitas Gim Super Smash Bros Ultimate

jpnn.com - Baru meluncur Desember tahun lalu, Super Smash Bros Ultimate langsung menuai popularitas dengan menorehkan rekor sebagai gim dengan penjualan tercepat sepanjang sejarah Nintendo.

Gim yang dikembangkan Bandai Namco dan Sora Ltd itu dilaporkan berhasil terjual sebanyak 12 juta copy lebih dalam kurun kurang dari dua bulan, lansir Business Insider.

Melalui capaian tersebut, gim Super Smash Bros Ultimate menggeser rekor sebelumnya oleh The Legend of Zelda: Breath of the Wild dengan angka penjualan 11,68 juta copy sejak Maret 2017 silam.

Super Smash Bros Ultimate juga menempati urutan ketiga dalam daftar gim dengan penjualan tertinggi di Nintendo Switch. Yakni tertinggal dari Mario Kart 8 Deluxe dan Super Mario Odyssey yang masing-masing sudah terjual sebanyak 15 juta dan 13,76 copy.

Kesuksesan Super Smash Bros Ultimate ternyata juga membantu mendorong penjualan Nintendo Switch. Per Januari 2019, Nintendo Switch mencatatkan penjualan sebanyak 32 juta unit.

Kabarnya, pihak developer berencana menambahkan karakter baru di Super Smash Bros Ultimate agar game konsol ini semakin diminati. (mg8/jpnn)