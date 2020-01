Nissan Elgrand Highway Star Jet Black Urban Siap Tantang Toyota Alphard

jpnn.com, JAKARTA - Nissan telah mengenalkan mobil minivan andalan mereka yaitu Nissan Elgrand Highway Star versi modifikasi pada ajang Tokyo Auto Salon 2020 beberapa waktu lalu. Dengan desain yang lebih mewah membuat mobil ini siap menantang Toyota Alphard.



Sebelumnya memang Nissan telah memasarkan Elgrand Highway versi standar pada Februari 2018 lalu di pasar domestik Jepang. Namun mobil ini tak lagi mendapatkan perubahan.



Kali ini Nissan berniat akan memasarkan lagi mobil tujuh penumpang itu di Jepang. Sebab, Nissan melihat besarnya permintaan tentang mobil minivan ini makin tinggi.

Tampak interior Nissan Elgrand Highway Star versi modifikasi pada ajang Tokyo Auto Salon 2020. Foto: Carscoops





Namun Nissan berencana akan menghadirkan model tersebut dalam edisi khusus yaitu Elgrand Highway Star Jet Black Urban Chrome. Lantas apa istimewa model edisi khusus ini?



Dilaporkan Carscoops, Rabu (15/1), Nissan Elgrand Highway Star Jet Black Urban Chrome tampil elegan dengan balutan warna hitam di bagian eksterior. Tak hanya bodi, tetapi hampir seluruh sektor mulai dari gril, fog lamp hingga roda alumunium berukuran 18 inci juga mendapatkan warna senada.



Masuk ke kabin memancarkan kesan mewah, hal itu terlihat dari seluruh jok dilapisi bahan kulit premium. Selain itu, kecerahan juga terdapat jahitan panel pintu dan trim kayu di dasbor.



Di bagian kemudi atau setir dibungkus kulit hitam dan trim kayu. Kesan mewah semakin kuat dengan hadirnya karpet tebal dan sepasang kursi tunggal di bagian tengah mobil atau captain seat.



Tak hanya itu, mobil tersebut juga tersedia fitur mutakhir seperti sistem navigasi NissanConnect, Around View Monitor dan sistem hiburan kursi belakang. Adapun fitur tambahan mempertegas kesan premium minivan ini ialah pinti geser otomatis satu sentuhan di sisi pengemudi dan power tailgate.



Harganya, Nissan membanderol Elgrand Highway Star Jet Black Urban Chrome mulai dari 39.800 US Dolar AS atau sekitar Rp 545 juta untuk model yang dilengkapi mesin 2.5 liter empat silinder QR25DE.



Nissan juga menawarkan model edisi khusus dengan V6 3,5 liter yang dimulai dari 49.535 US dolar AS atau sekitar RP 678 juta.



Nissan mengatakan, kedua mesin itu akan diaplikasikan melalui transmisi CVT dan dilengkapi dengan sistem 4WD opsional. Kabarnya, Nissan Elgrand Highway Star Jet Black Urban Chrome akan dikirim ke dealer mulai 29 Januari 2020.(mg9/jpnn)