Nobar Minions Bersama Mondelez, Penonton Dibuat Mengakak

jpnn.com, JAKARTA - Sekuel film terbaru Minions resmi tayang di bioskop-bioskop di Tanah Air. Kehadiran film animasi ini bertepatan dan masa liburan sekolah, yang sekaligus mengobati mereka yang menanti kelanjutan 'Minions 2015'.

Minions 2: The Rise of Gru kisahnya berpusat pada Gru (Steve Carell), seorang remaja berusia 11 tahun yang berupaya meraih mimpinya menjadi penjahat super.

Gru kemudian dibantu dengan para minions yang menjadi anak buahnya, yakni Kevin, Stuart, dan Bob serta minions lainnya.

Dengan waktu tayang selama 90 menit, Minions 2: The Rise of Gru menjadi hiburan pas yang bisa mengocok perut penonton dengan berbagai aksi dan tingkah lucu dari para minions.

Bersamaan dengan penayangan perdana film tersebut, Mini OREO dan Cadbury Lickables, brand unggulan Mondelez Indonesia, berkolaborasi dengan Minions menghadirkan kemasan edisi khusus dengan tematik karakter Minions.

"Kami luncurkan kemasan edisi khusus bertematik karakter Minions 2: The Rise of Gru yang dilengkapi dengan stiker dan mainan menarik di balik kemasan," kata Maggie Effendy selaku Head of Marketing Mondelez Indonesia dalam konferensi pers dilanjutkan nonton bareng (nobar), Selasa (28/6).

Hal itu guna mendorong anak mengasah sisi eksplorasi sehingga menciptakan momen bermain seru bersama keluarga. Inovasi ini dilatarbelakangi bahwa Minions merupakan salah satu karakter favorit anak-anak.

Mini OREO Pouch menghadirkan 9 desain kemasan edisi khusus bertema karakter Minions, Pada Mini OREO Cup terdapat 15 desain stiker lucu di seluruh varian rasa.