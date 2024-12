Nope Fest 2024 Sukses Digelar, Belajar Public Speaking Sambil Melawan Bully

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Nope Festival atau Nope Fest 2024 sukses digelar di kawasan SMKN 3 Jakarta pada Selasa (17/12).

Acara berupa Public Speaking Training dengan tema 'The Power of Your Voice: No Bullying, Empathy First' itu diadakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta (Usahid) yang bekerja sama dengan SMKN 3 Jakarta.

Nope Fest 2024 diadakan untuk memberikan ilmu dan memotivasi siswa siswi agar lebih berani berbicara di depan publik.

Baca Juga: Prestasi dan Tangisan Bernadya di AMI Awards 2024

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya public speaking dan empati dalam upaya melawan bullying terutama di kalangan pelajar.

"Dengan kekuatan dan keberanian pelajar berbicara di depan publik, bisa menghentikan bully dan lebih meningkatkan rasa empati kepada sesama teman. Kami tahu masih banyak kasus bullying di sekolah, maka dari itu setelah kegiatan ini, siswa harus bisa memberikan perubahan yang positif untuk berani berbicara stop bullying," kata Ketua Pelaksana Nope Fest 2024, Risca Risdiana Sari, Selasa (17/12).

Rangkaian Nope Fest 2024 dimulai pukul 08.00 WIB dengan doa bersama yang dipimpin oleh Sasmita Sari.

Peserta kemudian menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Universitas Sahid sebagai bentuk penghormatan kepada tanah air dan institusi pendidikan.

Acara berlanjut dengan sambutan dari berbagai pihak, termasuk, Ketua Panitia, Risca Risdiana Sari, Hj. Meri Safarwati Putri, S.Sos., M.Si, Dosen Universitas Sahid & Penanggung Jawab Acara, serta Dra. Lilik Musyarofah, M.Pd, Wakil Kepala Sekolah SMKN 3 Jakarta bagian Akademik dan Kurikulum.