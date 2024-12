Nothing Siapkan 3 Ponsel Terbaru, Ini Bocorannya

jpnn.com - Nothing dikabarkan tengah mengembangkan tiga ponsrl pintar terbaru, setelah sebelumnya merilis lima produk ke pasar.

Keterangan dari sumber menyebutkan bahwa perusahaan teknologi yang didirikan Carl Pei itu sedang mengembangkan tiga produk ponsel yang diperkirakan akan dirilis pada semester pertama 2025.

Belum ada informasi spesifik tentang produk-produk yang sedang dikembangkan.

Baca Juga: Hollow Coves Bicara Perspektif Hidup Lewat Album Nothing To Lose

Namun, satu dari tiga ponsel pintar yang sedang dikembangkan bisa jadi Nothing Phone (3), yang beberapa hari lalu dikabarkan muncul di Geekbench dengan kode model Nothing A059.

Ponsel dengan kode model Nothing A059 dikatakan menggunakan chipset Snapdragon 7s Gen 3 SoC dan memiliki RAM internal 8GB.

Perangkat yang dijalankan menggunakan sistem operasi Android 15 itu mendapat skor berturut-turut 1.149 dan 2.813 poin dalam pengujian single dan multi-core Geekbench.

Ponsel terakhir yang dikeluarkan Nothing adalah Nothing Phone (2a) Plus, diikuti oleh Nothing Phone (2a) Plus Community Edition yang bersinar dalam gelap.

Ponsel itu terjual habis dalam waktu 15 menit selama penjualan pertama dan kemudian dijual terbatas di London, Inggris. (gsmarena/ant/jpnn)