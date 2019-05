Novak Djokovic Butuh Waktu 96 Menit Lolos ke Babak Kedua Roland Garros

jpnn.com, PARIS - Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic tak menemui kesulitan berarti untuk lolos ke babak kedua Roland Garros.

Dalam pertandingan di Court Philippe-Chatrier, Paris, Senin (27/5) malam WIB, petenis berusia 32 tahun asal Serbia itu menang atas petenis muda (22) asal Polandia Hubert Hurkacz 6-4, 6-2, 6-2.

Djokovic butuh waktu satu jam 36 menit menyudahi perlawanan Hurkacz. "Saya merasa sangat solid. Saya senang dengan permainan hari ini," kata pemilik 15 gelar grand slam itu seperti dikutip dari AFP.

Degree earned: Doctorate in Grand Slam ????‍????@DjokerNole records his 2?2?nd consecutive Grand Slam match win after overpowering Hubert Hurkacz 6-4 6-2 6-2.#RG19 pic.twitter.com/RHElM3Nmk1 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2019