Novak Djokovic dan Simona Halep Mulus ke Babak Kedua Wimbledon 2019

jpnn.com, LONDON - Petenis Rumania Simona Halep memastikan satu tempat di babak kedua Wimbledon 2019. Dalam pertandingan di Court 1, Senin (1/7) malam WIB, Halep mengalahkan petenis Belarusia ranking 36 dunia Aliaksandra Sasnovich.

Sailing through to the second round in style...@Simona_Halep's pursuit to win the #Wimbledon title begins with victory over Aliaksandra Sasnovich on No.1 Court pic.twitter.com/6IgsgU1sUr