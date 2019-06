Ketiga Sejak 2000, Semua Pertandingan Roland Garros dalam Satu Hari Dibatalkan

jpnn.com, PARIS - Panitia penyelenggara Roland Garros 2019 terpaksa menunda semua pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Rabu (5/6) ini.

Hujan deras menjadi penyebabnya. "Dengan sangat menyesal kami mengumumkan bahwa, karena kondisi cuaca yang buruk, tidak ada pertandingan yang bisa dimainkan hari ini (Rabu 5 Juni) di Roland Garros," bunyi pernyataan panpel di situs resmi Roland Garros.

Para penonton yang sudah membeli tiket tak perlu khawatir, lantaran panitia akan sepenuhnya mengembalikan harga tiket. Penyelenggara turnamen juga telah memutuskan bahwa penonton dengan tiket bertanggal 5 Juni 2019 boleh mengakses Roland Garros secara gratis, Kamis (6/6) besok.

All matches cancelled for today, 5 June 2019, at Roland-Garros: tickets fully refunded. More info ?? https://t.co/NunoS7oiAx #RG19 pic.twitter.com/WYWgl8nYe6 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2019