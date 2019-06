Dijamin Sengit! Federer Vs Nadal di Semifinal Roland Garros 2019

jpnn.com, PARIS - Juara bertahan Roland Garros Rafael Nadal (Spanyol) melibas petenis Jepang Kei Nishikori dalam laga perempat final di court Philippe Chatrier, Selasa (4/6) malam WIB.

Nadal yang merupakan petenis ranking dua ATP itu mengalahkan Nishikori (tujuh ATP) 6-1, 6-1, 6-3 dalam waktu satu jam 51 menit.

