Novak Djokovic Ketemu Alexander Zverev di 8 Besar Australian Open 2021

jpnn.com, MELBOURNE - Petenis Serbia Novak Djokovic bakal meladeni pemain Jerman Alexander Zverev di perempat final Australian Open 2021.

Djokovic, si juara bertahan, lolos ke babak 8 Besar setelah mengalahkan petenis Kanada Milos Raonic di Rod Laver Arena, Melbourne, Minggu (14/2) malam WIB.

Petenis peringkat satu dunia itu menang 7(7)-6(4), 4-6, 6-1, 6-4.

Djokovic butuh waktu dua jam 56 menit menghentikan perlawanan ketat Raonic.

"Because it's a Grand Slam, I want to give my best."



Because it's @DjokerNole, we want to see your best ????#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/63DZgUvSdv — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021