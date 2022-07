Novia Bachmid Jadi Bintang Tamu, The Voice All Stars Makin Seru

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Novia Bachmid akan menjadi bintang tamu dalam The Voice All Stars pada pekan ini.

Dia bakal menyuguhkan penampilan spesial di depan peserta maupun para juri.

"Siapa jagoan kamu yang harus lolos di babak knockouts The Voice All Stars terakhir besok? Ada spesial penampilan dari Novia Bachmid juga loh," ungkap pihak penyelenggara The Voice All Stars, Kamis (28/7).

Sejumlah penyanyi harus berjuang demi bertahan di panggung The Voice All Stars.

Hanya kontestan dengan vokal dan penampilan paling keren yang dipilih oleh para coaches dan maju ke babak live round.

Para bintang utama The Voice All Stars sudah menyiapkan aksi panggung dan performa terbaik.

Adapun #TeamVidiNino menampilkan Derry asal Jakarta, Ope asal Bali, dan King asal Kupang.

Selanjutnya, #TeamTiti diwakili oleh Putri Gita asal Lampung, Farel asal Bukittinggi, dan Vavel asal Batam.