Olla Ramlan: Kamu Baru Pergi, Tetapi Sudah Kangen Banget

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian Barli Asmara membuat orang-orang terdekatnya sangat merasa kehilangan. Salah satunya Olla Ramlan. Bagi istri Aufar ini, Barli merupakan salah satu sahabat terbaiknya.

"Kakak, kamu adalah salah satu sahabat terbaik yang tahu semua perjalanan kehidupan aku. Kamu adalah salah satu yang selalu memberi nasehat, support ataupun debat,” ungkap Olla lewat unggahan Instagram miliknya.

Olla sudah merasakan kerinduan mendalam meski Barli baru saja meninggal pada Kamis (27/8) lalu.

“Kamu baru pergi Kak, tapi sudah kangen banget!,” jelasnya.

Olla menyebut keduanya telah berjanji untuk bertemu. Namun, karena kesibukan membuat keduanya belum berjumpa.

“Kami selalu janjian ketemuan, tetapi selalu enggak kesampaian karena kesibukan. Sekarang kamu sudah tenang kakak,” seru Olla.

“Aku pasti selalu ingat kamu Kakak. I miss you and I love you Kaka @barliasmara. Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’ fu’anhu, (Ya Allah ampunilah dia, berilah dia rahmat, berilah dia kesejahteraan, maafkanlah kesalahannya), aamin,” tutup Olla.(PojokSatu/jpnn)



