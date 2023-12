Once Mekel Ungkap Pengalaman Jadi Produser Album Baru Getah

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Once Mekel mengungkap pengalaman sebagai produser eksekutif album terbaru milik band Getah yang berjudul 'From Within. Thus, Without'. Dia mengatakan bahwa Getah yang kini punya formasi baru hadir dengan semangat menggebu. "Kalau format sih pasti ada yang beda dari yang dahulu, apalagi personelnya juga ada yang baru. Tetapi yang enggak terlalu berubah sih Getah tetap banyak lagu-lagu berbahasa Inggris," kata Once, di Jakarta Selatan, baru-baru ini. Baca Juga: Once Merasa Satu Visi dengan Ganjar soal Seni untuk Memanusiakan Manusia Vokalis yang kini maju sebagai caleg PDIP di Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri itu merasa Getah layak diapresiasi. Menurut Once, Getah selalu optimistis dalam berkiprah di industri musik tanah air. "Meski supply musik di tanah air ini banyak, tetapi enggak apa-apa. Sebagai musisi, kan kita berkarya saja, nanti kita lihat tanggapannya seperti apa," jelas Once Baca Juga: Jadi Caleg, Once Mekel Bicara Soal Alasan dan Tekad Band rock legendaris Getah meluncurkan album ketiga berjudul From Within Thus, Without belum lama ini. Grup yang terbentuk sejak 1995 itu kini beranggotakan Phil Vezard sebagai vokalis, bassis Marcel Wetik, dan dua gitaris, Peter Mekel serta Alfa Putra.