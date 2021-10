Once Upon a Time in Chinatown Episode 3, Bahas Restoran Berumur Nyaris Seabad

jpnn.com, JAKARTA - Serial dokumenter bertema kuliner, Once Upon a Time in Chinatown telah memasuki episode ke-3. Dalam episode tersebut, tayangan yang diproduksi Vision+ merilis itu mengulas cerita tentang restoran Siauw A Tjiap. Restoran yang berdiri sejak 1923 itu terletak kawasan Kota Tua, Jakarta. Baca Juga: Farhat Abbas Merayu Nia Daniaty, Akhirnya Bersatu Kembali Siauw A Tjiap menyajikan makanan khas Haka yang telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Saat mengunjungi restoran legendaris tersebut, Zack Lee sebagai host berbincang dengan Indra Wijaya, generasi ke-4 pemilik Restoran Siauw A Tjiap. Indra Wijaya mengungkap sejarah dan perjuangan keluarga dalam mempertahankan rumah makan tersebut. Baca Juga: Iko Uwais Main di Film The Expendables 4, Ini Perannya Menurutnya, berbagai macam situasi dan halangan telah dilampaui bersama keluarga. "Yang paling penting bagi saya adalah keluarga. Harta, seberapa pun banyaknya, akan saya tolak jika jauh dari keluarga," kata Indra Wijaya.