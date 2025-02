One Or Eight dan pH-1 Suguhkan Kawasaki versi Remix

jpnn.com, JAKARTA - Boyband asal Jepang, One Or Eight berkolaborasi dengan rapper asal Korea-Amerika, pH-1 dalam versi remix lagu Kawasaki.

Dalam lagu tersebut, grup beranggotakan Mizuki, Neo, Reia, Ryota, Souma, Takeru, Tsubasa, dan Yuga itu menyuguhkan sesuatu yang fresh dan unik, ditambah penampilan rap prima dari pH-1 membahana di atas beat powerful.

Tema utama 'all or nothing' dalam lagu Kawasaki mengambil inspirasi dari nama One Or Eight sendiri yang artinya 'semuanya atau tidak sama sekali'.

Slogan tersebut mewakili prinsip seluruh anggota One Or Eight untuk mengambil risiko bersama-sama sebagai sekelompok yang berusaha keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar.

Nuansa musik genre jersey club dalam Kawasaki tetap terdengar pada versi baru ini bersama pH-1 yang juga kental dengan elemen trap.

Hasilnya kini yakni beat yang energik dan ritmik, ditambah dengan verse dari pH-1 yang memberikan makna lebih dalam dari lirik-lirik Kawasaki yang penuh semangat.

pH-1 adalah salah satu pendiri dari label H1GHR Music, bersama Jay Park dan Cha Cha Malone. Namanya dikenal lewat lirik-liriknya yang penuh makna dan performa rap-nya yang penuh melodi.

Dia telah berkolaborasi dengan sederet musisi ternama di dunia musik termasuk UMI, P-Lo, dan TXT. Selain itu, pH-1 juga sukses menggelar tur dunia bertajuk ‘About Damn Time’ yang semua tiketnya habis terjual.