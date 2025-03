Dapat Izin Rihanna, One Or Eight Persembahkan DSTM

jpnn.com, JEPANG - Boyband asal Jepang, One Or Eight akhirnya mempersembahkan single terbaru yang berjudul DSTM.

Lagu tersebut merupakan reinterpretasi berani dan serba dinamis dari single ikonik milik Rihanna, Don’t Stop The Music.

DSTM memiliki nilai sejarah yang panjang, dimulai dari lagu Michael Jackson, Wanna Be Startin’ Something yang dirilis pada 1983 hingga lagu Don’t Stop The Music milik Rihanna yang dirilis pada 2007.

One Or Eight mendapatkan izin resmi untuk mengolah sample hit milik Rihanna lewat DSTM.

Lagu tersebut melanjutkan perjalanan grup beranggotakan Mizuki, Neo, Reia, Ryota, Souma, Takeru, Tsubasa, dan Yuga dalam menciptakan jalur di industri musik global.

Moto 'selama musik masih terus dimainkan, kami tidak akan berhenti' digaungkan sepanjang DSTM, lengkap dengan semangat menjalani kehidupan detik demi detik, seraya terus mendorong berbagai batasan.

Dengan energi serba kuat dan meledak-ledak, DSTM menjadi sebuah tribute spektakuler untuk lagu Don’t Stop The Music milik Rihanna.

One Or Eight membawa penggemar ke ruang suara bernuansa dance-pop, lengkap dengan bagian rap yang catchy, hook yang melodik, dan beat hip-hop yang lembut.