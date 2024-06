Optimistis Capai Top 20 Global, IDSurvey Perkuat Marketing & Sales Melalui Bootcamp

jpnn.com, YOGYAKARTA - Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey mengadakan One Family One Purpose Bootcamp 2024, Marketing and Sales Chapter yang diinisiasi oleh PT BKI, sebagai Lead Holding.

Acara ini digelar pada 30 Mei-1 Juni 2024 yang diikuti oleh lebih dari 50 peserta dari 3 entitas, BKI, Sucofindo dan Surveyor Indonesia di Daerah Istimewa, Yogyakarta.

BKI sebagai Lead Holding menginisiasikan acara bootcamp dengan menghadiri berbagai narasumber yang kredibel untuk membekali para peserta dalam meningkatkan performa kinerja dan kerja sama antar pegawai.

"Terima kasih saya ucapkan kepada peserta yang telah hadir dan panitia yang membentuk acara ini, semoga melalui acara ini kita dapat membuat suatu sistem marketing bersama dan semakin memperkuat IDSurvey. Melalui acara ini saya berharap kita semakin mengenal satu sama lain apa saja jasa yang ditawarkan, sehingga bapak dan ibu peserta yang hadir disini dapat saling bekerjasama, kalian adalah ujung tombak perusahaan, karena kalian perusahaan dapat survive," ujar Direktur Hubungan Kelembagaan IDSurvey, Andry Tanudjaja.

Direktur Utama SUCOFINDO mengatakan pertumbuhan IDSurvey sangat luas kedepannya untuk itu dia mengajak untuk berpikir kedepan.

"Banyak potensi yang dapat kita lakukan, apa saja kesiapan kita saat ini, jadi pada hari ini kita harus menyamakan gerak dan langkah kedepan. IDSurvey harus bersatu untuk bertekad dan bersepakat dalam satu tujuan. Anda pada saat ini adalah keluarga besar IDSurvey yang ditempatkan pada entitas, namun energi dan langkah harus sama untuk membuat strategi yang luar biasa," jelasnya.

Direktur Komersil Surveyor Indonesia mengatakan IDSurvey harus memiliki semangat kebersamaan dan memiliki program yang lebih strategis, seperti content strategist terkait proyek bersama ke depan.

"Terakhir saya ingatkan suksesnya IDSurvey dapat terwujud apabila One Family One Purpose juga berjalan," tuturnya.