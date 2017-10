Optimistis Superman Cs Tumbangkan Dewa Petir Marvel

Justice League baru rilis pertengahan bulan depan. Meski demikian, tiket via Fandango dijual sejak Kamis (26/10).

Untuk menarik minat, situs penjualan tiket daring itu memberikan bonus poster eksklusif bagi pembeli yang beruntung. Optimisme pun meningkat.

Sebagaimana dikutip Deadline, Warner Bros. yakin film tersebut bisa meraup pendapatan USD 110 juta–USD 120 juta di Amerika Utara.

Mereka juga tak ragu memasang target duduk di puncak box office dan menggeser Thor: Ragnarok yang tayang dua minggu lebih awal.

Target itu sebetulnya tak terlalu mengejutkan, mengingat catatan angka pembukaan di Amerika Utara yang dicatat film-film jagat DC sebelumnya.

Empat film yang tayang sebelum Justice League adalah Man of Steel (USD 116 juta atau Rp 1,58 triliun), Batman v Superman: Dawn of Justice (USD 166 juta atau Rp 2,26 triliun), Suicide Squad (USD 133 juta atau Rp 1,81 triliun), dan Wonder Woman (USD 103 juta atau Rp 1,4 triliun). (fam/c25/ayi)

Sumber : Jawa Pos