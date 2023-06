OT Group Hadirkan Cara Unik Menikmati Matcha

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat bahwa pada 2021, Indonesia merupakan negara pemasok teh nomor 9 ke Jepang dengan nilai transaksi sebesar USD 3,2 juta.

Jepang adalah salah satu negara yang dikenal memiliki tradisi minum teh khas dan unik. Produk olahan teh asal Jepang yang telah mendunia adalah matcha.

Matcha dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan nutrisi yang tinggi dan juga antioksidan.

Menurut World of Statistic pada tahun 2023 konsumsi teh per kapita masyarakat Indonesia sebesar 0.46 kg. Sedangkan konsumsi teh per kapita tertinggi di dunia dipegang oleh Turki, sebesar 3.16 kg.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, konsumsi teh per kapita masyarakat Indonesia masih terbilang rendah. Meskipun teh bukan tanaman asli Indonesia, tradisi minum teh sudah ada sejak lama pada sebagian masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Tango, produk wafer besutan OT Group berkolaborasi dengan gerai makanan dan minuman kekinian, Kafe Feel Matcha dalam produk bercita rasa unik.

"Matcha merupakan bagian dari tren gaya hidup sehat saat ini. Jadi produk kolaborasi ini selain bercita rasa enak juga cocok buat mereka yang peduli dengan kesehatan,” ujar Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT Group dalam keterangannya, Rabu (14/6).

Gerai Feel Matcha pertama kali diresmikan di Jakarta pada tahun 2021. Tidak butuh waktu lama Feel Matcha menjadi populer di kalangan milenial di Jakarta.