Pak Sukamta Bicara soal Dampak Kemenangan Joe Biden kepada Ekonomi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyebut kemenangan Joe Biden pada pemilihan Presiden Amerika Serikat akan berdampak terhadap dinamika politik global dan Indonesia.

Kemenangan Biden, kata Sukamta, akan menurunkan tensi perang dagang AS dengan China.

Secara tidak langsung, turunnya tensi akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Rencana Joe Biden soal Umat Islam pada Hari Pertamanya di Gedung Putih

"Kemenangan Biden ini memberikan harapan stabilitas di beberapa kawasan dan melemahnya ketegangan ekonomi AS dengan China yang secara tidak langsung akan berdampak kepada ekonomi Indonesia," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Senin (9/11).

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS pun menyoroti slogan Biden dalam Pilpres AS 2020, yakni 'to restore dignified leadership at home and respected leadership on world state'.

Menurut dia, Biden akan lebih halus dalam politik dan ekonomi dibandingkan dengan pesaingnya di Pilpres 2020 yaitu Donald Trump.

Baca Juga: Sukamta PKS Khawatir dengan Rencana Kemenkominfo

“Selain itu, secara tradisi apabila pemerintahan dipimpin oleh Partai Demokrat, isu-isu yang diangkat biasanya terkait dengan demokrasi, perubahan iklim, dan HAM. Isu-isu ini yang akan berhubungan secara tidak langsung dalam diplomasi dengan Indonesia," beber dia.

Sebelumnya, Joe Biden berhasil mengalahkan Donald Trump pada Pilpres AS 2020.