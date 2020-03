Pakar Coding dari ITB Mengaku Mendapat Inspirasi dari Alquran

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Coding dan Telekomunikasi Indonesia jebolan Institusi Teknologi Bandung (ITB) Dr. Eng. Khoirul Anwar mengungkapkan hikmah luar biasa yang dia dapatkan saat mempelajari ayat-ayat Alquran dan hadits dalam penelitian.

Profesor pemilik 8 paten internasional di bidang telekomunikasi ini mengaku mendapatkan inspirasi dari Alquran dan Sunah dalam penemuan teori-teori dasar bagi teknologi 5G dan 6G.

"Sumber inspirasi yang mampu menghadirkan ilham ketika mencari pendekatan coding terbaik yang pada akhirnya membawa pada penemuan teori-teori dasar bagi teknologi 5G dan 6G," ujar pria asal Kediri lulusan Jurusan Teknik Elektro ITB yang lulus dengan predikat cum laude di tahun 2000 itu dalam Seminar ilmiah Internasional Mata Air 2020 besutan Kelompok Keahlian Ilmu-Ilmu Kemanusiaan (KKIK) ITB, Sabtu (7/3).

Peneliti asal Indonesia ini telah membanggakan Indonesia dengan prestasi di kancah internasional.

Dia merupakan penemu dan sekaligus pemilik paten teknologi 4G berbasis OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).

Temuannya ini kemudian mendapatkan penghargaan Best Paper untuk kategori Young Scientist pada Institute of Electrical and Electronics Engineers Vehicular Technology Conference (IEEE VTC) 2010-Spring pada 16-19 Mei 2010, di Taiwan. Kini hasil temuan yang telah dipatenkan itu digunakan oleh sebuah perusahaan elektronik besar asal Jepang.

Ilmuwan lainnya, Dr. Qoriah Siregar yang juga dosen ITB mengangkat tema ‘’Religiusitas Masyarakat Digital Sebagai Sebuah Kajian Tekno-agama’’. Dia memberikan pemaparan tentang berbagai pengaruh teknologi pada ilmu pengetahuan dan religiusitas masyarakat.

"Terutama masyarakat modern yang saat ini amat bergantung pada teknologi digital. Penting diantisipasi dampak positif dan negatif dari teknologi, agar tidak melunturkan nilai-nilai agama," ujarnya.