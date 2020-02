Ayo, Ikut Lomba Penulisan Karya Ilmiah KKIK ITB dan Mata Air

jpnn.com, JAKARTA - Kelompok Keahlian Ilmu-Ilmu Kemanusiaan (KKIK) Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama dengan majalah khusus sains dan budaya, Mata Air, menggelar lomba penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa dan umum.

Hal ini untuk mendorong budaya penulisan tentang riset, spriritual, dan kebudayaan di Indonesia,

Lomba ini meliputi tema terkait sains, spiritual dan budaya, yang memberikan kontribusi bagi kemanusiaan.

"Batas penyerahan tulisan paling lambat pada Kamis, 27 Februari 2020," ujar Farid Abdullah, ketua panitia Pelaksana Lomba, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (21/2).

Dijelaskannya, hasil karya tersebut tidak perlu diserahkan ke panitia secara langsung. Namun cukup dikirimkan melalui alamat surel, [email protected], beserta dengan identitas dan data diri yang lengkap.

"Maksimum tulisan empat halaman, dan pemenangnya akan diumumkan pada saat acara seminar internasional Mata Air 2020, tanggal 5 Maret 2020,” ujarnya.

Seminar tanggal 5 Maret itu bertema “Milestone of Human Civilization from Pre-Modern Era to Industry for Point Zero : Study of Science, Technology, and Religion, digelar di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB).

Selain di ITB, kegiatan diskusi yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri ini juga digelar di acara Islamic Book Fair (IBF) di Jakarta Convention Centre pada 27 Februari 2020.