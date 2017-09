Pamer Foto Bareng Pria, Pevita Pearce Bikin Geger Warganet

jpnn.com, JAKARTA - Setelah putus dengan Nino RAN, artis peran Pevita Pearce memang jarang sekali dekat dengan seorang pria spesial.

Bahkan dia sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan Chicco Jerikho, namun dia langsung menepisnya.

Kini, dia malah mengunggah foto dengan seorang pria mengenakan batik. Tampaknya, mereka sedang berada di sebuah restoran.

Lama tak menggandeng pria, foto tersebut langsung membuat geger warganet. Mereka menduga pria tersebut adalah kekasih adik Keenan Pearce.

Pada foto itu, Pevita tampak terlihat mesra memandang sang pria. Di foto lainnya, sang pria yang balik memandang mesra pemain film 5 CM itu.

"Happy birthday to my favorite "Freaky Virgo" (i guess now its time to use the confetti emoji),” tulis Pevita sebagai keterangan foto yang diunggah Rabu (13/9) di akun Instagram pribadinya.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Bahkan mereka membuat komentar lucu terkait dugaan hubungan Pevita dan pria tersebut.

“Apakah akan menjadi Patah hati nasional par2???,” celetuk akun yudistiramandra. “Sakit Pev, cinta gw lo sia siain...udah Raisa kini kamu lagi, si Chelsea gak mau sama aku, akunya mau sama kau,” balas _ispt.