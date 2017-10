Pamer Punggung Mulus, Nikita Willy Makin Seksi

jpnn.com - Artis peran Nikita Willy memang hobi traveling. Dia baru bisa menyalurkan hobinya itu sejak dipacari Indra Djokoseotono.

Berbagai tempat liburan pun dijelajahi Nikita Willy. Baru-baru ini, dia mengunjungi Yunani bersama kekasihnya.

Seperti yang terlihat pada unggahan foto di akun Instagram pribadinya, Rabu (11/10).

Selama di sana, dia tak henti-hentinya berpose di pinggir pantai yang biru.

Salah satu foto yang disukai warganet adalah saat dia mengenakan gaun pendek, dengan bagian punggung terbuka, sehingga kulit mulusnya pun tampak jelas. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai.

Pesinetron Dua Wanita Cantik ini pun membiarkan kulit putihnya terbakar matahari di Mikonos, Yunani.

Beragam pose di lokasi yang sama, diunggah pemain film Gasing Tengkorak itu.

"Matchy matcy with the sky and the sea,” tulis Nikita Willy sebagai keterangan foto.