Pameran Haji dan Umrah 2024, Marco Travel Tawarkan Paket Murah Fasilitas Lengkap

jpnn.com, JAKARTA - Pameran Haji dan Umrah 2024 kembali digelar di Jakarta Convention Convention Center (JCC). Event itu dibuka mulai 26-28 Juli 2024 dan diikuti berbagai Travel haji umrah yang ada di Indonesia.

Salah satu travel yang mengikuti pameran ini adalah Marco Travel yang sudah berpengalaman puluhan tahun mengantarkan tamu-tamu Allah ke Tanah Suci.

Direktur Marco Travel Syarif Thalib menjelaskan, melalui pameran ini pihaknya bisa bertemu dan menyapa langsung para calon jemaah dan menjelaskan secara detail tentang paket-paket perjalanan haji dan umrah yang ditawarkan.

Syarif menerangkan Marco Travel berinovasi dalam membuat paket-paket yang memang tentunya bisa masuk ke masyarakat umat muslim di Indonesia.

Marco Travel mempunyai paket yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, mulai paket bintang 3 hingga bintang 5.

"Kami menyediakan paket umrah 9 hari, tentunya dengan harga yang cukup kompetitif,” terangnya di Jakarta, Jumat (26/7).

Selain paket 9 hari, Marco Travel juga menyediakan paket 12 hari. Paket 12 hari ini kata Syarif, juga menjadi paket favorit.

Selain paket umrah, Marco Travel menyediakan paket umrah plus. Seperti Umrah Plus Turki, Umrah Plus Dubai, Umroh Plus Mesir maupun Umrah Plus Aqso dan lainnya.