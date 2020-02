Pamit Pulang ke Malaysia, Ibunda Mendiang Ashraf Sinclair Berpesan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga besar mendiang Ashraf Sinclair berpamitan untuk kembali ke Malaysia. Ayah, ibu, serta beberapa saudara dari Malaysia memang berada di Indonesia sejak suami Bunga Citra Lestari meninggal, pekan lalu.

"Assalamualaikum ke semua yang dikasihi. Keluarga Sinclair sudah pun pulang ke Malaysia buat sementara," ungkap ibunda Ashraf Sinclair, Dida Sinclair lewat akun Instagram miliknya

@dida_sinclair, Rabu (26/2).

Sang ibunda mengucap terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberi kasih sayang dan doa untuk Ashraf Sinclair. Dia bersama keluarga berjanji akan kerap ke Jakarta menengok Bunga Citra Lestari dan Noah Sinclair.

"Kami bersyukur menerima kasih sayang buat Almarhum Ashraf. Kami mohon doa Alfatihah tidak terputus untuk nya. InsyaAllah di izin Allah SWT," ujarnya.

"Umi akan ke Jakarta selalu untuk bersama dengan anak umi tersayang, Bunga dan cucu Umi tersayang, Noah. I love all of you, for loving my son Aruah Ashraf. Lets do all the good deeds on Earth so we can be with him in Jannah InsyaAllah. Alfatihah. Aamiin," sambung Dida Sinclair.

Posting-an ibunda Ashraf Sinclair spontan menuai komentar dari netizen. Banyak followers yang mengaku terharu dengan pernyataan tersebut.

Seperti diketahui, suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair meninggal dunia di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta pada Selasa (18/2) pagi. Aktor 40 tahun itu mengembuskan napas terakhir setelah terkena serangan jantung.

Jenazah Ashraf Sinclair dimakamkan di San Diego Hills, Karawang. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, rekan, serta masyarakat. (mg3/jpnn)