Panggilan Video Grup di Google Meet Sudah Mendukung Gambar Full HD

jpnn.com, JAKARTA - Google Meet mendapat peningkatan pada layanan panggilan video grup dengan resolusi yang lebih tinggi.

Artinya, pengguna Google Meet kini dapat menikmati dukungan resolusi 1080p untuk panggilan grup sehingga visual yang ditampilkan dan diterima memiliki kualitas lebih baik.

Sebelumnya resolusi yang lebih baik hanya tersedia untuk panggilan satu pengguna ke pengguna lainnya.

Namun, kini dukungan tersebut diperluas untuk panggilan video dengan peserta rapat yang diisi lebih dari tiga orang.

Pengguna yang ingin mendapatkan hasil gambar Full HD atau 1080p harus memilih opsi resolusi yang lebih tinggi sebelum memasuki rapat, karena pada dasarnya saat aplikasi digunakan tidak secara otomatis mengaktifkan fitur tersebut.

Tentunya agar fitur itu berfungsi dengan lancar, diperlukan bandwidth tambahan untuk dapat mengirim video 1080p.

Apabila persyaratan tidak terpenuhi aplikasi akan secara otomatis menyesuaikan resolusinya.

Google mengonfirmasi bahwa fitur itu tersedia gratis untuk Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus, dan Teaching and Learning Upgrade.