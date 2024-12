Pantauan Harga Pangan Menjelang Natal & Tahun Baru

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik pada Senin pagi (9/12).

Harga bawang putih naik Rp 5.410 menjadi Rp 47.520 per kilogram.

Dipantau dari data dari Panel Harga Bapanas pukul 06.30 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional seperti beras premium naik 5,20 persen atau Rp800 menjadi Rp 16.190 per kilogram.

Begitupun beras medium naik 3,13 persen atau Rp 420 menjadi Rp 13.860 per kilogram; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga naik 1,04 persen atau Rp 130 menjadi Rp 12.630 per kilogram.

Berikutnya, komoditas bawang merah naik 7,16 persen atau Rp 2.830 kilogram menjadi Rp 42.360 per kilogram; lalu bawang putih bonggol juga naik 12,85 persen atau Rp 5.410 kilogram menjadi Rp 47.520 per kilogram.

Selanjutnya, harga cabai merah keriting naik 14,55 persen atau Rp 4.430 kilogrammenjadi Rp 34.880 per kilogram; lalu cabai rawit merah juga naik 14,61 persen atau Rp 5.650 kilogrammenjadi Rp44.310 per kilogram.

Sementara itu, harga daging sapi murni turun 3,61 persen atau Rp 4.870 kilogrammenjadi Rp 130.130 per kilogram; sedangkan daging ayam ras naik 10,80 persen atau Rp 3.940 menjadi Rp 40.410 per kilogram; begitu pun telur ayam ras naik 8,56 persen atau Rp 2.440 kilogram menjadi Rp 30.960 per kilogram.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana naik 11,09 persen atau Rp 2.070 kilogram menjadi Rp 20.640 per kilogram; sedangkan minyak goreng curah turun 7,50 persen atau Rp 1.300 kilogram menjadi Rp16.030 per kilogram.