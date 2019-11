Para Pria Turki Ini Retas Instagram Luna Maya dan Membuat Video Lewat Live Group

jpnn.com - Akun resmi Luna Maya di Instagram diretas hacker asal Turki. Para hacker itu mengunggah sebuah video ke akun Luna Maya.

Tak hanya itu, mereka juga menggunakan akun itu untuk Live Group Instagram. Para pria itu tidak menampilkan wujud mereka tetapi hanya terdengar suara tawa dalam live group itu.

"Account hacked by WMA Club. You will see the power of the Turkish Nation," tulis hacker tersebut di video yang diunggah di akun Luna Maya, Minggu (10/11).

Tidak hanya itu, nama serta beberapa keterangan akun Instagram Luna Maya juga diubah oleh hacker. Nama Luna Maya kini berganti menjadi WMA Club dengan tambahan emoticon bendera Turki.

Foto profil Luna Maya juga dihapus gerombolan hacker tersebut. Lokasi akun Luna Maya pun diacak-acak oleh oknum tidak bertanggung jawab itu. Kini mereka menulis keberadaan di Istanbul, Turki.

Dilihat di Instagram Story, Luna Maya tampak aktif merekam video pada empat jam lalu.

Setelah itu, belum ada lagi video atau foto yang diungggah. Hingga kini muncul posting-an video serta perubahan pada akun miliknya.

Sampai sekarang Luna Maya belum memberi tanggapan perihal akunnya di Instagram yang diretas hacker. Akun bernama @lunamaya itu sudah memiliki lebih dari 23 juta followers dan telah terverifikasi. (mg3/jpnn)