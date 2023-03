Para Pusat Perhatian di Hari Kedua Hammersonic 2023

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik Hammersonic 2023 berlangsung seru dan penuh ingar bingar di Carnaval, Ancol, Jakarta pada Minggu (19/3).

Sejumlah band menjadi pusat perhatian pada hari kedua festival metal terbesar di Asia Tenggara tersebut.

Band metal asal Indonesia, DeadSquad mendapat kesempatan tampil perdana di panggung Empire.

Baca Juga: Slipknot Hingga Black Flag Siap Hebohkan Hari Kedua Hammersonic 2023

Grup beranggotakan Vicky Mono, Stevi Item, Karis, Shadu Rasjidi, dan Roy Ibrahim itu langsung memanaskan kuping metalhead yang sudah berdatangan dari siang.

Selain DeadSquad, beberapa band yang tampil di awal Hammersonic 2023 hari kedua yakni Vulvodynia, Within Destruction, Sinister, Defying Decay, Jeruji, Revenge the Fate, Dreamer, For Revenge, Deez Nuts, Muntah Kawat, Straight Out, World End Men, Disentomb, dan Holy Killers.

Band-band tersebut beraksi di 5 panggung yakni Hammer Stage, Sonic Stage, The Beast, Avalanche, dan Empire Stage.

Baca Juga: Ini Daftar Lengkap Pemenang Hammersonic Awards 2023

Band hardcore asal Kanada, Comeback Kid tampil energik meski panas terik cukup menyengat kawasan Carnaval Ancol.

"Halo Indonesia, senang berada di sini," kata Andrew Neufeld, vokalis Comeback Kid.