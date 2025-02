Paramount Land Meluncuran Pasadena Square North Fase 2, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Paramount Land meluncurkan produk unggulan komersial pertama pada 2025, yakni Pasadena Square North fase 2 di Gading Serpong.

Pasadena Square North ‘The Jewel’ terletak di Pasadena Central District, kawasan komersial hunian seluas 40 hektare di Gading Serpong.

Produk komersial itu menawarkan beragam keunggulan, terutama dari segi aksesibilitas yang sangat terbuka, dengan lokasi yang tepat berada di akses jalanan baru Gading Serpong-BSD.

Selain itu, area komersial berada di tengah lingkungan hunian yang telah hidup dan ramai, sehingga ekosistem bisnisnya berprospek tinggi dalam jangka panjang.

Direktur Paramount Land Norman Daulay menjelaskan, “Paramount Land senantiasa mengembangkan area komersial khususnya yang berfokus dalam menciptakan long-term sustainable business secara jangka panjang."

"Di samping itu, Paramount Land juga senantiasa mengembangkan kawasan Paramount Gading Serpong secara berkelanjutan, mulai dari konsep masterplan, membuka akses jalan baru, meningkatkan infrastruktur, hingga mengembangkan traffic management system untuk mengurangi kemacetan," kata Norman dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

“Dengan tagline ‘Everything is Near, Everything is Here’, Paramount Land mengembangkan area komersial yang dapat dijangkau dari mana saja dan dekat dengan destinasi apa pun."

Selain itu, tambah dia, Pasadena Square North dikembangkan berbeda, inovatif, dan adaptif sesuai kebutuhan dan selera masyarakat pada masanya.