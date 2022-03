Paramount Petals Luncurkan Hunian Klaster New Aster, Apa Kelebihannya?

jpnn.com, JAKARTA - Paramount Petals meluncurkan hunian klaster baru berkonsep modern minimalis, New Aster, di Tangerang, Banten.

Hunian New Aster menawarkan desain baru dan tata letak ruang efisien untuk memenuhi kebutuhan keluarga muda.

Direktur Paramount Land M Nawawi menjelaskan kehadiran New Aster melanjutkan penjualan hunian klaster Aster dan Canna.

"Lebih dari 90 persen unit hunian berhasil diserap pasar, ini membuktikan Paramount Petals berhasil mempertahankan momentum yang baik sejak launching pertama pada Juli 2021," kata Nawawi dalam siaran resmi, Jumat.

Paramount Petals merupakan kota mandiri baru di barat Jakarta, mengusung konsep "one-stop- living", saling terintegrasi antara hunian, komersial, bisnis dengan fasilitas kota lainnya.

New Aster diluncurkan di tengah pandemi sebagai respons serta solusi inovatif untum kebutuhan masyarakat akan hunian di dalam kota mandiri.

Paramount Petals berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu 25 menit dari Bandara Soekarno-Hatta, 25 menit dari Jakarta Barat, 10 menit dari Kota Gading Serpong, dan 6 menit dari Karawaci.

Pada tahap pertama New Aster dipasarkan dalam jumlah 46 unit saja dengan harga mulai Rp 1 miliar (sudah termasuk PPN) per unit, dengan harga cicilan mulai dari Rp 6 Jutaan per bulan.