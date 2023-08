Parfum Tanvir Lagi Naik Daun, Ada 4 Varian Baru

jpnn.com, JAKARTA - Parfum atau minyak wangi merupakan salah satu benda wajib yang dapat membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri dalam setiap aktivitas.

Beragam merek parfum lokal makin banyak dan beeredar di e-commerce maupun offline store. Salah satu brand lokal yang sedang naik daun adalah Tanvir.

"Tagline 'You Never Chase, You Only Attract' merupakan POV baru bagi anak muda sekarang," ujar Samy Alkaf, founder Tanvir dalam keterangannya, Senin (14/8).

Samy membangun dan mengembangkan Tanvir bersama ketiga sahabatnya, yaitu Muhammad Haekal, Adib Naufal, dan Muhammad Hanif.

"Parfum kami sudah mengantongi izin BPOM, sehingga aman digunakan," tutur Samy Alkaf.

Didirikan pada 2021, Tanvir awalnya berfokus pada penjualan Lilin aromatherapi. Nama Tanvir yang berarti “cahaya” menjadi awal dari ide bisnis.

Saat ini Tanvir mengembangkan bisnisnya tidak hanya ke produk lilin aromatherapi, tetapi juga parfum. Bulan ini, Tanvir merilis Sigma Series, yaitu Alpha, Sigma, Mr Hunt, dan Badboy.

"Minyak parfumnnya sekitar 15 sampai 20 persen dengan ketahanannya bisa mencapai enam sampai 12 jam," tuturnya.