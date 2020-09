Paris Hilton Beber Perlakuan Kasar Mantan Pacar

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Hollywood, Paris Hilton mengaku mendapat perlakuan kasar dari sejumlah mantan kekasihnya.

"Aku berkali-kali mengalami hubungan asmara yang penuh kekerasan," kata Hilton kepada People, Rabu (2/9).

Hilton mengaku pernah dicekik, dipukul sampai dicengkeram dengan sangat agresif.

"Aku mengalami hal-hal yang seharusnya tak dialami oleh siapapun," kata pewaris kekayaan jaringan hotel Hilton yang ada di berbagai belahan negara itu.

Dalam film dokumenter "This is Paris" yang akan tayang perdana di saluran YouTube milik dia pada 14 September mendatang, sosialita itu menyalahkan sekolah asrama Provo Canyon di Utah, AS, tempat dia sekolah saat remaja karena sudah memberinya dasar untuk hubungan-hubungan asmaranya yang toksik di kemudian hari.

"Aku jadi sangat terbiasa (dengan perilaku kasar) di Provo, yang mana membuatku merasa itu normal," katanya.

Baca Juga: Syahrini Dapat Ucapan Selamat dari Paris Hilton

Pelantun Stars are Blind itu mengatakan, setiap pacar yang kasar akan punya pola yang sama.

"Awalnya mereka semua tampak seperti pria yang baik dan kemudian sifat aslinya akan muncul," katanya.