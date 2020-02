Pasar Ketakutan, Harga Emas Dunia Melonjak

jpnn.com - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, terus melonjak imbas ketakutan pasar terhadap situasi ekonomi global.

Tak pelak, pasar berburu ke aset safe-haven logam mulia, dan itu terus meningkat.

"Pasar sekarang ketakutan," kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures, mengutip kekhawatiran Virus corona.

“Kekhawatirannya bukan tentang virus tepatnya, itu dari sudut pandang ekonomi. Dow Jones jatuh sekitar 1.000 poin, imbal hasil obligasi juga lebih rendah."

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April naik 27,8 dolar AS atau 1,69 persen, menjadi menetap di 1.676,6 dolar AS per ounce, tingkat tertinggi dalam tujuh tahun.

Sementara itu, di pasar spot, emas naik 1,7 persen menjadi diperdagangkan di 1.671,35 dolar AS per ounce pada pukul 13.59 waktu setempat (18.59 GMT). Emas sempat mencapai tertinggi sesi 1.688,66 dolar AS, tingkat tertinggi sejak Januari 2013.

Ada peningkatan tajam dalam kasus virus corona yang dilaporkan di Italia, Korea Selatan dan Iran, dengan Afghanistan dan Irak melaporkan kasus pertama mereka. Namun, tingkat infeksi di China telah berkurang.

Di luar Tiongkok, wabah telah menyebar ke sekitar 29 negara dan wilayah, dengan korban tewas sekitar dua lusin, menurut penghitungan Reuters.