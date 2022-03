Patra Jasa Raih Dua Penghargaan Anugerah BUMN 2022

jpnn.com, JAKARTA - Patra Jasa kembali meraih penghargaan dalam ajang Anugerah BUMN 2022. Kali ini, Patra Jasa memenangkan kategori Inovasi Bisnis dan Teknologi Terbaik Ke-I dan Direktur Utama Patra Jasa, Putut Ariwibowo sebagai The Best CEO for Change Leadership.

Penghargaan diterima langsung oleh Putut Ariwibowo dan Whisnu Bahriansyah, Direktur Teknik Patra Jasa di Hotel JW Mariott, Kamis (24/3).

Di sela-sela seremoni Anugerah BUMN 2022 tersebut, Putut mengatakan penghargaan ini membuktikan Patra Jasa menjaga komitmen untuk terus berinovasi dan adaptif dengan perkembangan zaman.

Hal ini, kata dia, makin memotivasi seluruh Pekerja Patra Jasa untuk menghasilkan karya terbaik dan menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan tata nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adapatif, Kolaboratif (AKHLAK).

"Saya berharap, Patra Jasa secara berkesinambungan memberikan manfaat bagi masyarakat dan ikut berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," ujar Putut.

“Saya juga berterima kasih kepada seluruh PERWIRA Patra Jasa atas kerja keras dan inovasi tanpa henti, sehingga Perusahaan dapat kembali meraih berbagai penghargaan, termasuk di ajang Anugerah BUMN Tahun 2022," sambungnya.

Selain menilai perusahaan, Anugerah BUMN juga mengapresiasi kinerja pemimpin. Putut Ariwibowo salah seorang yang menerima penghargaan tersebut.

Dia dinilai terbukti membawa perusahaan bertumbuh maju dengan keberhasilan dalam penanganan pandemi dan pelaksanaan strategi yang berfokus pada peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.