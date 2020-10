Peduli Terhadap Milenial Surabaya, Machfud Arifin Bangun Distrik Digital

jpnn.com, SURABAYA - Calon Walikota Surabaya nomor urut 2, Machfud Arifin terus banjir dukungan dari para tokoh masyarakat karena dinilai memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan Kota Pahlawan.

Salah satunya seperti komitmen untuk membangun distrik digital atau Creative Innovation District (CID) guna memfasilitasi minat dan bakat generasi muda Kota Surabaya.

Komitmen Cak Machfud tersebut menuai respon positif dari tokoh-tokoh milenial Kota Surabaya. Seperti dari pengusaha muda Tom Liwafa dan Erick Herlangga.

"Pak Machfud Arifin pemimpin yang sangat tepat untuk Kota Surabaya, beliau memiliki kepedulian tinggi dan mewakili suara anak muda," ungkap Tom Liwafa yang juga dijuluki salah satu Crazy Rich Surabayan ini dalam acara webinar bersama Cak Machfud bertema Creative Prenuership and E-Sport to The Next Level, Kamis (29/10).

"Era sekarang mengarah ke digitalisasi dan beliau memahami ini. Generasi muda juga mengharapkan pemimpin yang bisa memberikan wadah dan tempat untuk berkreasi seperti komitmen Pak Machfud Arifin untuk membangun distrik digital di Kota Surabaya," serunya.

Di tempat yang sama, Pemilik Tim Basket Louvre dan Tim esport Louvre Surabaya, Erick Herlangga mengatakan Cak Machfud merupakan pemimpin yang dibutuhkan agar Kota Surabaya menjadi naik kelas.

Dia yakin Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim Jokowi-Ma'ruf 2019 tersebut bisa membangun distrik digital dengan dilengkapi fasilitas tempat acara berstandar internasional di Kota Surabaya.

"Dalam setahun ada 10-20 acara esport tingkat dunia, tapi Indonesia tidak pernah untuk dilirik untuk mengadakan acara sebesar itu. Karena itu di pergantian kepemimpinan Kota Surabaya ini, dengan calon pemimpin Pak Machfud Arifin yang bervisi besar membangun distrik digital. Semua pegiat esport berharap beliau dapat membangun tempat acara berstandar internasional yang memiliki kapasitas tinggi," harap Erick.