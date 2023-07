Pegadaian Berkomitmen Lakukan Transformasi Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian dinobatkan sebagai The Best Company in Executing Digital Transformation in Services Industry, di ajang The 8th Annual Strategy-into-Performance Execution Excellence (SPEx2®) DX Award 2023.

Sebagai perusahaan jasa keuangan, Pegadaian dinilai berhasil menjalankan transformasi bisnis maupun budaya di usia ke-122 tahun.

Kepala Divisi Strategi Human Capital PT Pegadaian Rofiq Afiv Azis mengatakan penghargaan SPEx2® DX Award ini menjadi bukti nyata atas kerja keras manajemen dalam menyusun strategi perusahaan, agar mampu beradaptasi di segala situasi, dengan melakukan transformasi baik dari sisi bisnis maupun budaya sekaligus menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

“Di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, Pegadaian berkomitmen untuk melakukan transformasi bisnis dan budaya untuk menjawab tantangan dahsyat di tengah disrupsi teknologi digital maupun pandemi Covid-19 untuk menjadi perusahaan yang sustainable,” jelas Rofiq.

Dengan menetapkan strategi G-Star+ yang terdiri dari 6 komponen, di antaranya meliputi Grow Core, Go Further, Grab New, Gen-Z Tech, Groom Talent, serta Good Governance & Culture, mendukung tercapainya visi perusahaan pada 2024 yaitu “Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”.

“Saya berharap, penghargaan ini dapat memotivasi kami untuk lebih adaptif dan inovatif untuk menjadi perusahaan yang tangguh dan mampu menghadapi segala era,” seru Rofiq.(adv/jpnn)