Pegadaian Raih 8 Penghargaan di Ajang The Best Indonesian Contact Center 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih delapan penghargaan sekaligus dalam Gala Awards Ceremony The Best Indonesian Contact Center 2024 yang digelar oleh Indonesian Contact Center Association (ICCA) di Jakarta, pada Rabu (11/9).

Adapun penghargaan yang diraih Pegadaian, dua penghargaan pada kategori Corporate sebagai The Best Technology Innovation (Platinum) dan The Best Customer Experience (Gold).

Kemudian enam penghargaan lainnya untuk untuk kategori Individu, yaitu sebagai The Best Agent Inbound Publik Small (Gold), The Best Agent Digital Email Publik (Bronze), The Best Quality Assurance Small (Silver), The Best Team Leader Inbound Small (Silver), The Best Of The Best Agent Digital Small (Gold), dan The Best Agent Digital Chat Small (Bronze).

Chief of Transformation Office PT Pegadaian Mulyono menyampaikan delapan penghargaan yang diraih Pegadaian di ajang The Best Indonesian Contact Center tahun ini sebagai pemantik semangat dan motivasi seluruh Insan Pegadaian untuk senantiasa mengembangkan inovasi teknologi dan meningkatkan kualitas pelayanan customer sehingga bisa berdampak positif dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat.

“Apresiasi ICCA 2024 ini sangat membanggakan bagi Pegadaian, yang berhasil meraih 8 kategori penghargaan, 6 kategori individual dan 2 kategori corporate yaitu penghargaan Customer Experience yang mendapatkan gold dan Technology Innovation mendapatkan platinum," ujar Mulyono.

"Tentunya ini membuktikan bahwa kinerja Contact Center Pegadaian tidak kalah dengan perusahaan besar lainnya, baik BUMN maupun swasta. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian, khususnya dari Divisi Jaringan Operasional yang membawahi Contact Center Pegadaian. Harapan kami dengan keikutsertaan Pegadaian di ajang ICCA, bisa semakin memotivasi seluruh Insan Pegadaian dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Indonesia," imbuh Mulyono.

Sebagai informasi, anugerah The Best Indonesian Contact Center 2024 bertujuan menetapkan standar kualitas pelayanan dan kinerja operasional Contact Center serta meningkatkan peran serta karyawan untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan kinerja dalam mengelolanya.

Kompetisi ini berlangsung sejak Agustus hingga September 2024 dengan penilaian yang ketat dalam setiap kriteria.